PM demissionário do Líbano anuncia que não é candidato a formar novo governo

O primeiro-ministro libanês demissionário, Saad Hariri, anunciou hoje que não será candidato a formar novo governo, na véspera de consultas parlamentares para a formação de um novo governo já adiadas duas vezes.

“Anuncio que não serei candidato a formar o próximo governo”, declarou num comunicado Hariri, que anunciou a sua demissão a 29 de outubro no contexto de um movimento de contestação inédito contra o conjunto da classe dirigente no Líbano.

“Esforcei-me para dar resposta aos pedidos (dos manifestantes) para um governo de especialistas, que considero a única solução para responder à crise económica e social que o nosso país enfrenta”, afirmou.

À beira do colapso económico, o Líbano é palco desde 17 de outubro de uma revolta popular inédita contra a classe dominante, acusada de corrupção e incompetência, e corre agora o risco da violência sectária.

Os manifestantes recusam uma recondução de Hariri e exigem um governo de tecnocratas e personalidades independentes.

As consultas entre os partidos no poder para substituir Hariri já foram adiadas por duas vezes após terem sido marcadas inicialmente para 9 de dezembro.

Depois de várias noites de violência e prevendo a realização das consultas na quinta-feira, foram hoje reforçadas as medidas de segurança à volta das praças onde têm decorrido as manifestações antigovernamentais no centro da capital, Beirute.

As ruas que conduzem às praças Riad al-Solh e dos Mártires e que foram utilizadas nos últimos dias por contramanifestantes para atacarem os contestatários foram bloqueadas para permitir às forças antimotim proteger os manifestantes e evitar os confrontos, explicou à agência France Presse um oficial.