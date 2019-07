PM cabo-verdiano garante quatro ligações marítimas a São Nicolau com nova concessão

O primeiro-ministro de Cabo Verde prometeu hoje dinamizar a economia da ilha de São Nicolau, garantindo que a nova concessão do serviço de transporte marítimo, que inicia em 15 de agosto, prevê quatro ligações semanais àquele território.

O governo cabo-verdiano, liderado por Ulisses Correia e Silva, assinou no início do ano o acordo de concessão única de transportes marítimos com a portuguesa Transinsular, que assume o papel de parceira estratégica, tendo anunciado posteriormente que o serviço arranca a 15 de agosto, em todo o arquipélago.

“A diferença é que agora existe obrigatoriedade no cumprimento das rotas, programas, horários. Existe um contrato de concessão e é isso que queremos que as pessoas entendam e acreditem, que o panorama económico da ilha vai mudar, associado a um conjunto de investimentos em curso. Na saúde, na formação profissional voltada para a empregabilidade, na agricultura, nas pescas, na requalificação urbana e ambiental”, disse Ulisses Correia e Silva, em visita a São Nicolau desde terça-feira.

Com este acordo, a operadora portuguesa detém 51 por cento da Cabo Verde Inter-Ilhas, empresa criada na sequência da concessão do serviço marítimo, enquanto os restantes 49 por cento estão nas mãos de armadores cabo-verdianos.

O primeiro-ministro explicou que São Nicolau passará a receber quatro ligações semanais por via marítima, desde São Vicente, Praia ou com passagem pelas ilhas do Sal e da Boa Vista.

“Queremos criar atratividade económica e dinamizar a economia da ilha”, sublinhou o governante.

Na terça-feira, o primeiro-ministro cabo-verdiano lançou na ilha de São Nicolau a obra de construção da estrada nacional entre Ribeira Prata e Fragata, investimento de mais de 120.000.000 escudos (um milhão de euros).

A obra, no concelho do Tarrafal, com uma extensão de 2,8 quilómetros, será financiada por fundos públicos e deverá estar concluída dentro de seis meses.

A nova estrada, sublinhou hoje o governante, “irá garantir a acessibilidade, comercialização de produtos agropecuários e melhorar as condições de tráfego”.

“Tornará mais fácil a vida da população e de quem a visita. São 120 mil contos investidos com retorno em cada família, cada criança, cada idoso, jovem e mulher que precisa de educação, saúde, mercados e mobilidade”, disse Ulisses Correia e Silva.