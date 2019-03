PM britânica pede ajuda a Bruxelas para apresentar Acordo pela terceira vez ao parlamento

A primeira-ministra britânica pediu à União Europeia ajuda para conseguir submeter, de novo, o Acordo de Saída negociado com Bruxelas a votação pelo parlamento, na carta em que formalizou um pedido para adiar o Brexit até 30 de junho.

“Antecipando esse voto, ficaria agradecida se o Conselho Europeu pudesse aprovar os documentos suplementares que com o presidente [da Comissão Europeia, Jean-Claude] Juncker acordámos em Estrasburgo, colocando o governo numa posição de levar estes acordos à Câmara [dos Comuns] e confirmar as alterações à proposta do governo ao parlamento”, escreve Theresa May na carta endereçada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

O líder da Câmara dos Comuns, John Bercow, deliberou na segunda-feira que o documento não poderia ser de novo submetido para votação no parlamento sem alterações substanciais.

May adianta também na carta que pretende apresentar “mais propostas nacionais que confirmam compromissos anteriores para proteger o mercado interno, tendo em conta as preocupações com a ‘backstop”.

O terceiro ‘voto significativo’ no parlamento ao Acordo de Saída será realizado “o mais depressa possível” para garantir uma saída “ordenada e uma forte parceria futura” entre o Reino Unido e a UE.