Plutonio atua em fevereiro no Coliseu de Lisboa e no Hard Club no Porto

O ‘rapper’ Plutonio vai apresentar em fevereiro, no Coliseu de Lisboa e no Hard Club, no Porto, um novo álbum, a editar “muito brevemente”, foi hoje anunciado.

Plutonio atua a 14 de fevereiro no Coliseu de Lisboa e a 21 de Fevereiro no Hard Club, de acordo com a editora Sony Music e a promotora Everything is New, em comunicados hoje divulgados.

O álbum mais recente do ‘rapper’, “Preto e Vermelho”, data de 2016, e os concertos de fevereiro “servirão de apresentação para o seu próximo álbum, que, nas palavras do próprio, ‘estará disponível muito brevemente'”.

Plutonio “representa o ‘real gangsta rap’ e o R&B em português e tem vindo a explorar cada vez mais os afrobeats”. “A sua versatilidade faz com que seja considerado um dos maiores talentos portugueses da atualidade pelos seus pares e pelo público que o segue “religiosamente””, referem a editora e a promotora.