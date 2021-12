Nas Notícias Plataforma digital de mercado de dados para o setor energético desenvolvida em Portugal Por

Tecnologia combina blockchain, aprendizagem distribuída e algoritmos para monetização de dados.

Desenvolver um mercado de dados para o setor energético, tendo como princípio a partilha e valorização de dados de diferentes proprietários – era este o objetivo do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

A solução tecnológica tem vários casos de uso possíveis – nomeadamente previsão de consumo de energia elétrica, manutenção preditiva, gestão de ativos, estimação de flexibilidade do consumo de energia elétrica, deteção de falhas na rede elétrica, entre outros – mas partiu de um relacionado com a previsão de produção de energias renováveis.

“Nas plataformas atuais, por exemplo a re.alto e a Ocean, o valor dos dados é normalmente definido pelo vendedor ou atribuído de forma automática com base em mecanismos de leilão, não sendo valorizados de acordo com um caso de uso especifico. A inovação da plataforma do INESC TEC consiste em algoritmia que permite às empresas quantificar o valor dos seus dados em função da sua utilidade e benefício direto em diferentes aplicações”, explica Ricardo Bessa, Coordenador do Centro de Sistemas de Energia (CPES) do INESC TEC.

A tecnologia, desenvolvida com financiamento do Projeto Europeu Smart4RES e do programa de financiamento plurianual da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), passa pela criação de um mercado que promova a partilha segura e colaborativa de dados entre diferentes agentes do setor energético, estimulando o aparecimento de novos modelos de negócio baseados em dados.

O facto de promover a computação local e distribuída irá também contribuir para uma redução do consumo de energia elétrica com a computação, evitando o uso de supercomputadores e/ou data centers.

O produto mínimo viável (MVP) do VALOREM (nome do projeto) estará disponível no início de 2022, para efeitos de demonstração e validação de tecnologia.

Cada cliente empresarial que esteja interessado em monetizar os seus dados e estabelecer cadeias de valor para partilha de informação, pode interagir com o mercado de dados e com uma plataforma central para gestão de mercado.

A atual infraestrutura de pagamentos foi desenvolvida com recurso a IOTA, uma tecnologia de ledger distribuída.

A algoritmia do mercado de dados parte de soluções proprietárias e patenteadas pelo INESC TEC para a monetização de dados com teoria dos jogos e previsão de séries temporais com computação distribuída (federated learning) com privacidade dos dados.