Plano de desconfinamento tem “equilíbrio muito razoável”, afirma o Presidente

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu estar em “convergência” com o plano de desconfinamento ontem apresentado pelo Governo, destacando o “equilíbrio muito razoável” entre “a prudência e a preocupação”.

“Parece-me que se chegou a um equilíbrio muito razoável e muito prudente entre o que era a posição dos especialistas, dos partidos e do que o Governo estava a estudar e do que o Presidente da República pensava”, começou por afirmar o chefe de Estado, numa conversa com os jornalistas em Roma, após a visita ao Papa Francisco.

“Há aqui uma preocupação de conciliar a ideia de desconfinamento com prudência e preocupação”, insistiu Marcelo, realçando que o plano de desconfinamento “permite confirmar várias coisas”.

“Em primeiro lugar, a coincidência e a convergência, não só institucional como também estratégica, que tem envolvido o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, que continua e vai continuar até ao fim da pandemia. Em segundo, o plano tem a preocupação de ir até maio, o que é bom por não ser demasiado longo e ser flexível nos indicadores escolhidos na forma como ligados com as medidas, de salvaguardar uma ideia que me parecia importante, da Páscoa com confinamento”, sustentou.

Dentro da “ideia de uma abertura progressiva”, a prioridada “dada à escola” também mereceu os elogios do Presidente, que manteve sempre o foco no “equilíbrio” do plano de desconfinamento.

“É prudente fazer este equilíbrio, nunca sabemos o que se passa na circulação das pessoas e do vírus. Esta abertura em Portugal é feita de forma gradual, olhando para o que se passa na Europa, uma parte significativa tem um panorama mais negativo do que positivo. Aqui em Itália, tive notícias de que vão avançar no sentido de fechar e vários países da Europa vão não no sentido positivo, mas no negativo”, finalizou Marcelo Rebelo de Sousa.