Plano de desconfinamento a circular nas redes é falso, avisa o Governo

O plano de desconfinamento com início previsto para março que começou hoje a circular nas redes sociais é falso e já motivou uma queixa do Governo.

O documento começou a viralizar, aproveitando a ‘onda’ de críticas ao executivo de António Costa pela alegada demora na comunicação de como o país vai voltar a reabrir.

Este plano de desconfinamento surgiu numa altura em que as unidades de cuidados intensivos ainda estão sob pressão, apesar da descida nos números de novos casos de covid-19 nos últimos dias, fruto do ‘aperto’ nas medidas de restrição.

A rapidez com que o documento, que é falso, começou a ser partilhado surpreendeu e preocupou o Governo, que vai avançar com uma queixa ao Ministério Público.

De acordo com fonte do gabinete do primeiro-ministro, tal plano de desconfinamento é “totalmente falso”, constituindo “uma adulteração abusiva da tabela de desconfinamento divulgada em abril do ano passado”.

De acordo com a mesma fonte, citada pelo Observador, “a falsificação será objeto de comunicação ao Ministério Público”.

O mesmo jornal refere que o autor do documento garantiu que o ficheiro foi apenas partilhado com um círculo de amigos, com o intuito de debater as medidas constantes nesse plano para uma posterior comunicação às autoridades, nomeadamente ao primeiro-ministro, ao Parlamento e ao Presidente da República.