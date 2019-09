Pista de atletismo do Estádio Nacional de regresso no final de outubro

A pista principal de atletismo do Estádio Nacional está praticamente requalificada e aponta-se a data de 30 de outubro para que possa de novo ser utilizada, garantiu hoje o presidente do IPDJ, Vítor Pataco.

“Era um compromisso no programa deste Governo, e o Instituto Português do Desporto e Juventude é o organismo que o executa, pelo que posso anunciar que ainda a tempo do início da nova época os atletas já terão esta pista para treinar”, garantiu Pataco, à margem da apresentação da seleção lusa para os Mundiais de atletismo, realizada na tribuna de honra do Estádio Nacional.

Segundo o governante, a data para o fim da empreitada permite desde já que se equacione o Estádio Nacional para treinos de atletismo e também para o regresso de competições da modalidade aquele local, depois de anos de ausência.