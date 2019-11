Fórmula 1 Pirelli terá que alterar as pressões para o Grande Prémio da Holanda de F1 Por

A natureza do Circuito de Zandvoort vai obrigar a Pirelli a alterar as pressões para o Grande Prémio da Holanda do próximo ano.

No regresso do traçado dos Países Baixos à Fórmula 1 depois de décadas de interregno, o fornecedor de pneumáticos terá que se adaptar às características do circuito junto ao Mar do Norte.

Parte da pista de Zandvoort foi reformulada para preencher os requisitos da disciplina máxima do automobilismo, mas mesmo assim a Pirelli terá que reformular as pressões dos seus pneus para o próximo devido à inclinação da última curva – que agora tem 18 graus mas que terá 32% de inclinação.

Isto significa que naquele ponto do traçado haverá quatro metros de altura de diferença entre a parte exterior e interior da curva. Convém lembrar que o circuito está situado junto ao cordão dunar de Zandvoort, uma pequena localidade balnear a poucos quilómetros de Amesterdão.

O responsável desportivo da Pirelli diz que a empresa está ciente dos desafios que aquele ‘banking’ vai trazer, mas refere que também há coisas que se pode fazer para ter a certeza de que não haverá problemas.

“A única coisa que podemos fazer é reagir com as pressões, e vamos aumentá-las na partida”, garante Mario Isola, que justifica: “É preciso olhar para os regulamentos que nos obrigam a manter a mesma construção e a mesma especificação para todo o ano, por isso não podemos desenhar um pneu para o ‘banking’, e por isso não podemos criar um desenho específico para Zandvoort. Por isso a única possibilidade é tentar gerir as prescrições em termos de camber e pressão”.