Motores Pirelli substitui Michelin no WRC Por

A Pirelli vai passar a fornecer os pneus às equipas oficiais do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) a partir de 2021.

O anúncio foi confirmado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que fez saber que a Michelin se vai retirar da modalidade, para dar lugar a um contrato de exclusividade de quatro anos como fabricante italiano para as duas primeiras categorias do WRC, agora denominadas RC1 e RC2.

É um regresso às origens para a Pirelli, que também já monopoliza os pneus na Fórmula 1. Isto porque o fabricante de Milão está nos ralis desde 1973, apesar de ter estado ausente em 2027 e de ter tentado regressar na época seguinte.

“É um novo capítulo apaixonante no desenvolvimento do WRC”, referiu o diretor para os ralis da FIA. Para além de confirmar o contrato de quatro anos com o fabricante italiano, Yves Matton mostrou-se confiante neste novo acordo: “Estou certo de que a Pirelli trará toda a sua experiência para este programa.