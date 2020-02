Desporto Pinto da Costa quer muro portista na ala pediátrica do Hospital de São João com frase “Juntos Venceremos” Por

O FC Porto e o Centro Hospitalar Universitário de São João vão “estudar” a possibilidade de pintar com motivos ligados ao clube uma parede da ala pediátrica, em construção após 10 anos a funcionar em contentores.

Durante uma visita à ala pediátrica, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, disse aos jornalistas que o departamento de marketing do clube vai estudar essa hipótese, depois de desafiado pelo presidente do conselho de administração do hospital, Fernando Araújo.

“Terei muito orgulho em que fique ali [ala pediátrica] representado o clube. Os meninos ao verem ali representado o espírito do Dragão vão encontrar mais forças e acreditar que vão vencer”, afirmou.

Além dos motivos ligados ao FC Porto, o líder portista gostaria de ver inscrito a frase “Juntos Venceremos”.

Pinto da Costa, agradecendo a oportunidade de ver o evoluir da empreitada, assumiu que era “constrangedor” ver as crianças doentes a serem tratadas em contentores, situação que era uma “vergonha nacional”.

“Ver que as crianças passaram 10 anos nestas condições é motivo de vergonha para todo o país, mas agora temos é de olhar para o futuro”, sublinhou.

Agradecendo a visita do líder desportivo, Fernando Araújo lembrou “todo o apoio e enorme abertura” que Pinto da Costa sempre demonstrou em prol deste projeto.

Falando num investimento “tão importante” para as crianças e famílias, o ex-secretário de Estado garantiu que o cronograma das obras mantém-se, devendo a obra estar finalizada no primeiro semestre de 2021.

Fernando Araújo recordou que a ala pediátrica é uma “ambição e necessidade antiga”, congratulando-se com o avançar da obra.

A construção da ala pediátrica, que arrancou a 01 de outubro, está a cargo da empresa Casais – Engenharia e Construção, S. A., tendo o projeto sido elaborado pela empresa Aripa Arquitetos, num valor global superior a 25 milhões de euros.

A ala pediátrica, que ficará integrada no edifício principal, terá cinco pisos e mais dois subterrâneos e capacidade para 98 camas.