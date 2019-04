Motores Pilotos do Skywalker Young Guns com sortes distintas em Fátima Por

Os pilotos do Programa Skywalker Young Guns tiveram sortes distintas na segunda prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, que teve lugar no Kartódromo de Fátima.

Num fim de semana marcado pela instabilidade climatérica, José Pinheiro foi segundo na corrida final da categoria Juvenil, enquanto João Maria Gouveia subiu também ao segundo lugar do pódio na categoria Cadete, enquanto Zdenek Chovanec foi terceiro na X30 Shifter.

“Foi um fim de semana muito competitivo. As afinações, os pneus e o estado do tempo tiveram um papel muito importante no desenrolar do fim de semana competitivo, numa pista muito exigente. Mas gostei das corridas. Foram divertidas e saio satisfeito”, referiu José Pinheiro no final.

Já João Maria Gouveira considerou que o segundo lugar na categoria Cadete foi “um bom resultado. Correu bastante melhor que as corridas de qualificação”, destacando: “Foi a minha melhor corrida em Fátima. A pista é exigente e há bastante tempo que não corria com chuva, mas gostei muito”.

“Esta é uma pista muito técnica e exigente”, concordou Zdenek Chovanec. “Num fim de semana como este, em que o tempo foi alterando significativamente as condições da pista, as coisas não se tornaram fáceis. No entanto acho que fizemos um bom trabalho e fico muito contente por conseguir o segundo lugar no pódio desta época”, acrescentou.

Para além de subir ao pódio nas três categorias onde está representado, o Programa Skywalker Young Guns teve outros resultados de relevo em fátima, com Noah Monteiro a ser quinto em Cadetes, categoria onde Rodrigo Seabra foi sexto.