Motores Pilotos do Desafio Kumho dominam em Serpa Por

Mais uma vez os pilotos inscritos no Desafio Kumho Terra e Kumho Sul voltaram a dominar os acontecimentos, desta feita no Rali Flor do Alentejo – Cidade de Serpa.

Desta feita foram Carlos Martins e Daniel Amaral a imporem o Misubisgi Lancer Evo VII a um triunfo caseiro, batendo Fernando Perese e José Pedro Silva, no Mitsubishi Evo IX, com o pleno do pódio a ser garantido por Fernando Teotónio e Luís Ribeiro, também num Mitsubishi Evo IX.

Nas contas da Divisão 1 Kumho João Martins e Pedro Conde, também em Mitsubishi Evo IX, foram quartos, com José Batista e Jorge Rita a fecharem o top cinco no BMW 325 iX, numa prova em que a mecânica traiu Rui Rijo e João Borrega, e onde Daniel Pereira e Rodrigo Pinheiro foram obrigados a abandonar devido a um toque na última especial.

Na Divisão 2 Kumho houve uma grande luta, com Filipe Silva e Diogo Elias a conseguirem impor o seu Citroën Saxo VTS, diante de Jaime Falcão e André Silva, que levaram o Mazda 323 à segunda posição, enquanto Bonito Ramos e Florival Neto, em Peugeot 207 foram terceiros.

Paulo Correia e Filipe Oliveira não conseguiram terminar a prova, com problemas no Peugeot 309 na segunda especial. Uma avaria no Fiat Punto HGT também afastou Nuno Silva e Dário Martins, tal como Paulo Anselmo e Eduardo Gonçalves, com o Peugeot 207 a ficar no troço seguinte, e Rui Mendes e Bruno Pedrosa (Toyota Corolla), na sexta classificativa.