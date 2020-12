Economia Pilotos da TAP vão reunir-se para analisar plano de reestruturação Por

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) vai analisar esta segunda-feira, em assembleia extraordinária, o plano de reestruturação da TAP.

De acordo com a convocatória, a reunião foi solicitada pelos associados, pilotos da TAP.

O ponto único da ordem de trabalhos é “Pedido de informação e esclarecimentos à direção do SPAC sobre atuais desenvolvimentos decorrentes do plano de reestruturação da TAP, ações em curso, estratégia desenvolvida e as ações previstas desenvolver pela direção do SPAC”.

A assembleia será realizada “exclusivamente através de meios telemáticos”, devido ao contexto pandémico.

O SPAC já tinha pedido ao Governo para negociar, com a Comissão Europeia, a apresentação do plano de reestruturação da TAP.

De acordo com o sindicato, o documento está baseado em previsões de mercado “completamente desatualizadas”.

“As projeções de evolução do mercado subjacentes ao plano datam de outubro de 2020 e nelas não se encontram refletidas as evoluções recentes da situação da pandemia covid-19, designadamente o impacto da descoberta das vacinas e dos planos de vacinação que se encontram neste momento em elaboração”, frisou o SPAC.

Para a estrutura, o plano de reestruturação “é absurdamente restritivo, implicando cortes selvagens nos quadros de pessoal de voo, justificados por uma projeção minimalista de utilização da frota”.