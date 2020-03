Motores Pilotos da Skywalker testaram Adess LMP3 no Estoril Por

Lourenço Beirão da Veiga, César Machado e Mariano Pires testaram um protótipo Adess LMP3 no Circuito do Estoril.

Tratou-se de uma oportunidade dos três pilotos da Skywalker travarem conhecimento com um carro de corrida fabricado em Portugal, a convite da própria empresa.

Foi a Adess com promoveu a iniciativa, muito embora as condições climatéricas não tenham deixado Lourenço, César e Mariano extrair todo o potencial do carro.

Mas mesmo assim Mariano Pires mostrou-se encantado com a oportunidade. “Foi um excelente primeiro contacto com um LMP3. Apesar da pista estar sempre entre o piso molhado e o seco penso que consegui usufruir um pouco do carro. Obrigado à Adess e já estou pronto para uma próxima oportunidade”, reagiu o jovem piloto de Ponte de Lima.

Já César Machado teve menos sorte: “Infelizmente não tive tanto tempo quando gostaria, devido a problemas na pista. Um carro derramou óleo e a sessão foi interrompida mais cedo. De qualquer forma é sempre bom testar carros diferentes e perceber outras realidades”.

“Foi uma boa oportunidade e penso que a Adess tem um bom projeto em mãos”, comentou o experimentado Beirão da Veiga, salientando também: “O mau tempo não permitiu grandes aventuras em pista, mas fiquei satisfeito com o que fizemos. E obrigado à Adess pelo convite”.