Motores Pilotos da Skywalker com sortes diferentes em Valência Por

Noah Monteiro e Rodrigo Seabra foram os dois pilotos da Skywalker Young Guns que no passado fim de semana disputaram as Winter Cup 2020 – IAME Euro Series em karting.

Um evento que decorreu em Valência (Espanha) e onde os dois jovens portugueses tiveram sortes bem distintas, numa prestação sobretudo positiva para o portuense.

Noah Monteiro sobressaiu desde o início do fim de semana, conseguindo o apuramento direto para a final. No entanto uma penalização de cinco segundos por ter a carenagem frontal danificada obrigou-o a sair da 32ª posição.

Apesar do contratempo o jovem piloto do Porto não ‘baixou os braços’ e foi recuperando posições volta a volta para cruzar a linha de meta num bem conseguido 20º lugar. Um resultado que demonstra determinação e motivação.

Já Rodrigo Seabra, apesar do bom andamento, não conseguiu o apuramento para a final, mas mostrou evolução e muito combatividade num campeonato altamente competitivo que certamente o ajudará no programa desportivo para 2020.

Os pilotos da Skywalker Young Guns regressam à ação já no final do mês de Fevereiro com o Open de Portugal de Karting em Leiria.