Motores Pilotos da RQN em destaque no Troféu C1 Learn & Drive Por

Nuno Negrais, Nuno Vinagre, Carlos Silva, João Rebelo Martins e David Rodrigues, os pilotos do RQN Team subiram ao segundo lugar do pódio da categoria ProAm e foram quartos da classificação geral do Troféu C1 Learn & Drive no Circuito do Estoril.

Foi uma prova cheia de emoção, desde os treinos livres porque “os tempos não saía, mas nós estávamos a preparar o carro para a corrida e não para a qualificação. Assim, uma boa surpresa o quarto tempo na qualificação”, referiu Hugo Negrais.

Partindo da quarta posição e desde início o C1 # 311 do RQN Team esteve na disputa pelos lugares cimeiros. Depois vieram as situações de ‘safety car’, mas devido a uma boa estratégia, a equipa subiu para o segundo lugar. Na sunda situação tudo se manteve mas no terceiro não foi possível aproveitar tão bem a ‘janela’ de abertura das boxes e foi o regresso ao quarto lugar.

Até ao final foi uma luta “à distância”, pelo terceiro lugar, a ver quem erra, como é apanágio nas provas de resistência. “Consistência foi a palavra-chave na nossa equipa: fui adversário do Negrais e conhecia de nome o Vinagre e o David Rodrigues dos tempos que eles corriam em Espanha. O Carlos Silva apareceu agora na montanha e é muito rápido. Jogamos todos bem, entrosamo-nos, aproveitamos o melhor de cada um para se obter o melhor resultado. O pódio foi merecido”, referiu João Rebelo Martins no final.