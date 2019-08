Motores Pilotos da RQN abordam Troféu C1 no Estoril sem pressão Por

Nuno Negrais, Nuno Vinagre, Carlos Silva, João Rebelo Martins e David Rodrigues apresentam-se para a ‘reentré’ do Troféu C1 no Circuito do Estoril sem pressões.

Os pilotos da RQN Team querem aproveitar a prova para serem rápidos e poderem lutar pelos primeiros lugares.

“Em Portimão estávamos a rolar no top cinco mas penalizações, devido ao tempo de paragem na boxe, levaram-nos a ‘cair’ muito na classificação”, lembra Rebelo Martins, que no Estoril diz não existir “pressão a nível de campeonato” para a equipa. Porque, diz, já não conseguirá “uma boa classificação”. Assim promete “dar o máximo” para serem “rápidos” e não voltar “a cometer erros”.

“Somos todos pilotos experientes e acredito que um bom resultado irá surgir”, reitera ainda o piloto de Oliveira de Azeméis, que integra uma das 50 equipas em competição, que reúne mais de duas centenas de concorrentes, levando muita emoção à pista dos arredores de Lisboa.