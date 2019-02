Fórmula 1 Pilotos da Racing Point confiam na estabilidade da equipa Por

Sergio Pérez e Lance Stroll acreditam que a Racing Point tem a estabilidade para voltar a ser bem sucedida e a melhor equipa independente do pelotão da Fórmula 1.

O top cinco entre os construtores continua a ser o objetivo da dupla de pilotos da equipa de Silverstone, apesar de já ter sido quarta por duas ocasiões enquanto Force India.

Tanto Pérez como Stroll estão confiantes que o novo RP19 poderá manter a escuderia em bom nível, sobretudo devido aos recursos financeiros criados pelo consórcio liderado por Lawrence Stroll e pela entrada de um novo patrocinador.

“Temos a estabilidade e uma liderança interna forte, o que é importante, porque isso significa que me posso simplesmente concentrar na pilotagem e nas performances. Quero que estejamos novamente entre os melhores do resto do pelotão. Acredito nesta equipa e penso que todos podemos fazer grandes coisas juntos”, afirma Sergio Pérez.

Já Lance Stroll tem ambições de fazer esquecer a difícil temporada que viveu na Williams em 2018: “Quero sempre ir mais longe, pelo que quero que sejamos competitivos desde o começo. É demasiado cedo para saber onde estamos em relação às outras equipas, mas hoje penso que devemos bater-nos por pontos em todas as corridas”.

“O meu objetivo é voltar ao pódio em 2019 (conseguiu-no no Azerbaijão em 2017). Vi o que esta equipa fez no passado e tenho de dar crédito às pessoas envolvidas. Estou impaciente para escrever a nossa própria história”, acrescenta o jovem piloto canadiano, que vai poder experimentar o Racing Point RP19 pela primeira vez na próxima segunda-feira em Barcelona.