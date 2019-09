Fórmula 1 Pilotos da Mercedes mais confiantes para a corrida do que na qualificação em Monza Por

Apesar de ter andado já perto da rival Ferrari nos primeiros treinos do Grande Prémio de Itália de Fórmula 11, a Mercedes mostra-se mais confiante no seu ritmo de corrida do que propriamente na sua forma na qualificação de hoje.

Depois de ter ‘jogado à defesa’ no primeiro treino ‘molhado’ de sexta-feira, a equipa campeã do Mundo mostrou uns W10 a rodar mais perto dos Ferrari SF90 numa segunda sessão mais seca.

Contudo é na corrida de domingo que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas confia mais no seu monolugar, onde espera ser superior a Charles Leclerc e Sebastian Vettel. “Não houve grandes diferenças na última corrida, com a Ferrari a apresentar uma boa velocidade de ponta”, analisou o Campeão do Mundo.

Hamilton está convencido dos trunfos que a Mercedes tem na prova transalpina: “Nós somos fortes em ritmo de corrida, mas talvez um pouco mais próximos numa só volta. Vai haver luta. Esperava que fossem mais rápidos em reta, o que eles são, mas há curvas suficientes para que possamos recuperar tempo. Eles não são assim tão rápidos em curvas, e isso equilibra as coisas”.

“Conseguimos ter uma boa sensação com o carro, que não se comportou muito mal”, refere por sua vez Valtteri Bottas. “Não beneficiei de um bom ‘cone’ de aspiração na minha volta mais rápida, mas senti-me bem e isso é positivo para várias voltas com mais combustível”, salientou.

O finlandês também não se mostrou surpreendido pela performance de Leclerc e Vettel: “Sabíamos que a Ferrari iria ser forte, mas não foi pior do que Spa para nós. É claro que temos boas hipóteses este fim de semana se as qualificações são essenciais, mas o mais importante é o ritmo de corrida”.

Bottas não tem dúvidas que há um elemento que é essencial para a obtenção da ‘pole position’ hoje à tarde: “Penso que temos a oportunidade, mas precisamos de um acerto do carro perfeito e também de um bom ‘cone’ de aspiração”.