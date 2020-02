Motociclismo Pilotos da Jetmar com ‘encontro’ marcado com o Alto Douro vinhateiro Por

Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior prosseguem a sua participação no Campeonato Nacional de Enduro alinhando, no próximo fim de semana, no Enduro Rotas do Douro.

Depois das brilhantes prestações dos dois pilotos da Jetmar na ronda de abertura realizada em janeiro em Vila Nova de Santo André, o objetivo dos representantes da equipa lisboeta é ter o mesmo desempenho no evento sediado no Peso da Régua.

Foto: One Shot Photo

Joana Gonçalves está mais motivada que nunca depois da vitória na ronda inaugural. Esta época a piloto da Husqvarna tem como principal objetivo a conquista do tricampeonato entre as Senhoras.

Já na concorrida classe Open, Rodrigo Belchior em KTM promete imprimir um andamento bastante consistente, de forma a alcançar o lugar mais alto do pódio. Em Sto. André, Belchior garantiu a segunda posição Open 1 – 6º Absoluto Open.

Esta segunda jornada da temporada, será a primeira com dois dias pontuáveis e decorrerá por entre os concelhos de Peso da Régua, Lamego e Armamar.

São quatro provas especiais cronometradas: Enduro Test em Fontelo São Domingos (Armamar), com 4,3 km; Cross Test no Clube Caça e Pesca no Peso da Régua, com 3,5 km; Extreme em Aldeis (Armamar), com 1,3 km; Super Test no Cais Fluvial do Peso da Régua, com 900 metros; três controlos horários e uma zona de assistência no Multiusos de Peso da Régua (Paddock).