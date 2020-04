Motores Pilotos da Honda no Esports WTCR Por

Os quatro pilotos da Honda na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) estão prontos para participar na competição virtual da Esports para a disciplina.

Em tempos de pandemia por Covid-19 esta é a forma de Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro, Nestor Girolami e Attlita Tassi se manterem ativos.

Os quatro vão competir em versões virtuais dos seus Civic Type-R WTCR de 2019, para uma competição que foi desenvolvida pela Eurosport Events em conjunto com o seu parceiro Race Room.

A primeira corrida do Esports WTCR Series decorrerá hoje a partir das 18h30, através de uma sessão virtual do Hungaroring (a pista da Hungria), onde deveria decorrer a prova de abertura da temporada. Evento que é transmitida pelas plataformas do campeonato no Facebook e no YouTube.

Campeão do Mundo em título, Esteban Guerrieri está menos familiarizado com a plataforma RaceRoom que o seu companheiro na Munnich Motorsport, Nestor Girolami, pois quando compete não se importa com quem está a competir, pois apenas se importa em dar o seu melhor.

Além disso, “um simulador é uma ótima forma de se treinar. São necessárias muitas horas de prática para se adquirir essas competências. São semelhantes, mas nunca é o mesmo. Existem manobras que provavelmente não são aplicadas completamente na vida real, mas que” o argentino tem de “tentar aprender”.

Já Nestor Girolami utiliza com regularidade o seu simulador para se preparar os eventos do WTCR, por isso mostra-se otimista: “Na minha opinião é uma prática boa antes de começar a época, mesmo que ainda não saibamos quando será o seu início. Ainda temos, pelo menos, dois a três meses em que podemos continuar a treinar. Ter a oportunidade de treinar desta forma é a melhor maneira de nos mantermos em forma”.

Tiago Monteiro tem vindo a participar em algumas iniciativas do género, pois disputou a sua primeira corrida de Esports no mês passado. Daí que esteja mais do que preparado para ir ‘à luta’.

“Neste momento esta é uma forma de entreter os fãs e é a razão pela qual quero participar. Quero ser justo e entreter toda a gente, pois acredito que isso faz parte do meu trabalho. Nunca competi no RaceRoom, e já me informaram que é completamente diferente de outras plataformas”, concede o piloto português.

Daí que Tiago sublinhe: “Não estou com expetativas ‘loucas’, mas o importante não é estar lá para ganhar, apenas participar e desfrutar. Posso ficar em último ou noutra posição, mas o que realmente importa é mostrar o nosso compromisso”.