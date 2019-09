Piloto Tiago Monteiro fora dos pontos na primeira corrida do WTCR na China

O português Tiago Monteiro (Honda) terminou hoje fora dos pontos a primeira das três corridas do fim de semana da prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputa em Ningbo, na China.

O piloto portuense, que se qualificou na 21.ª posição, a apenas uma décima do 15.º, voltou a sentir dificuldades com a afinação do seu Civic e no melhor uso dos pneus e viria a terminar as 13 voltas a 26,576 segundos do vencedor, o francês Yvan Mullër (Lynk & Co), que conquistou o primeiro triunfo da temporada.

Após 19 corridas, são já 12 os vencedores diferentes este ano, incluindo o português, que ganhou a derradeira corrida em Vila Real, na ronda anterior.

Tiago Monteiro mantém, assim, os 58 pontos que trazia de Vila Real.

Para domingo estão previstas mais duas corridas.