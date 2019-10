Piloto português Tiago Monteiro diz que no Japão regressa “a um lugar especial”

Tiago Monteiro (Honda) regressa no fim de semana “a um lugar especial”, para disputar a oitava prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo, em Suzuka, no Japão.

O piloto portuense regressa ao ativo depois de um violento acidente sofrido na ronda anterior, na China.

“O impacto foi bastante forte, mas sem consequências físicas. Fiz alguns exames no hospital, apenas por precaução”, explicou Tiago Monteiro, que corre este fim de semana com “um novo chassis”, um “carro novo”, uma vez que “a frente do carro ficou completamente destruída”.

A prova japonesa é “especial” para o piloto português que tripula um Honda Civic, pois foi nesta pista que regressou ao ativo, em 2018, após mais de um ano de paragem devido ao violento acidente sofrido numa jornada de testes em Barcelona, em setembro de 2017.

“Correr no Japão é sempre muito emocionante. Os fãs são sempre muito dedicados e proporcionam momentos únicos. Tenho as melhores memórias de 2015, quando venci em Motegi, foi um momento muito especial, e foi no Japão que me estreei com a Honda e em Suzuka onde regressei no ano passado depois do meu acidente. Por estas razões, é sempre um enorme prazer estar de volta e o Japão será sempre um lugar muito especial para mim”, disse.

Para este fim de semana, Tiago Monteiro espera uma boa qualificação para conseguir voltar a pontuar.

“O campeonato está mais exigente do que nunca. Temos de estar em pleno para sermos bem-sucedidos e isso significa uma afinação perfeita. Vamos trabalhar para isso, para conseguirmos ter o Honda o melhor equilibrado possível, sobretudo para as qualificações. Como temos visto, a posição na grelha é determinante para um bom resultado final”, explicou.

Tiago Monteiro adiantou ainda que a corrida vai realizar-se na “versão curta da pista, o que aumentará, certamente, as disputas em corrida”.

“Será necessário também ter uma pontinha de sorte do nosso lado”, sublinhou o piloto português.

Com sete provas já disputadas, Tiago Monteiro ocupa a 19.ª posição, com 58 pontos, registando uma vitória, em Vila Real.