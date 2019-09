Piloto morre em queda de helicóptero em Valongo

O piloto era o único tripulante do helicóptero que caiu hoje em Sobrado, no concelho de Valongo, durante o combate a um incêndio, disse à Lusa o comandante distrital da proteção civil do Porto.

“A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado no solo”, adiantou Carlos Alves.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16:05.

Segundo informação da Proteção Civil, na página oficial consultada pelas 16:45, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos.

Segundo a página oficial, a Afocelca é um agrupamento complementar de empresas do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI, que com uma estrutura profissional tem por missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em estreita coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.