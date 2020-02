Motores Piloto de velocidade apadrinha ação junto de crianças hospitalizadas Por

Pedro Rodrigues, um ex-campeão nacional de velocidade, resolveu tomar uma inicativa em prol da comunidade, ao apadrinhar uma ação que visa tornar a vida mais agradável a crianças hospitalizadas.

Assim, a partir de agora a cirurgia da Lusíadas Saúde passa, a partir de agora, a contar com um transporte especial até ao bloco operatório.

O piloto, presidente do concelho de Administração da BMcar, foi o impulsionador deste apoio, que contemplo a entrega a todas as unidades hospitalares de minicarros (incluindo versões elétricas), que visam reduzir a ansiedade das crianças nos momentos que antecedem as cirurgias.

Pedro Rodrigues refere que a disponibilização pela empresa de um conjunto de Baby Racers nas diversas unidades hospitalares da Lusíadas Saúde, é também uma forma de proporcionar às crianças momentos de “adrenalina e prazer”, recordando também assim o seu passado de paixão pelo desporto automóvel, do qual foi campeão nacional de velocidade.

Neste sentido, salienta que “é com enorme orgulho e satisfação que a BMcar concretiza esta parceria com a Lusíadas Saúde, o que permitirá que as crianças contrariem a sua ansiedade e nervosismo nos momentos prévios às suas cirurgias”.

Um estudo, publicado no British Journal of Anaesthesia, revelou que o facto de as crianças conduzirem um carro de brincar desde o seu quarto até ao bloco operatório, em vez de serem transportadas na habitual maca, reduz a ansiedade das crianças em idade pré-escolar submetidas a uma cirurgia, comparável ao efeito da toma de Midazolam (medicamento com efeito calmante). No mesmo estudo, verificou-se que 60% das crianças submetidas a anestesia e cirurgia revelaram ansiedade significativa, um problema que está associado a consequências traumáticas a curto e longo prazo.

A viagem no minicarro estará disponível no Hospital Lusíadas Porto, no Hospital Lusíadas Lisboa, no Hospital de Cascais, na Clínica de Stº. António, no Hospital Lusíadas Albufeira, e no futuro Hospital Lusíadas Braga.