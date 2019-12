Piloto Álvaro Parente garante lugar no campeonato norte-americano de resistência

O português Álvaro Parente garantiu uma vaga no campeonato norte-americano de resistência na próxima temporada, com um Acura da Heinricher Racing, anunciou hoje o piloto portuense.

Parente vai fazer equipa com o canadiano Misha Goikhberg no IMSA SportsCar Championship, depois de este ano ter ajudado a britânica Katherine Legge a ser vice-campeã.

“Estou muito motivado e satisfeito por poder voltar ao IMSA SportsCar Championship, desta vez com a Heinricher Racing, e contar com o apoio da [estrutura técnica da] Meyer Shank Racing”, disse o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.

Em 2020, o piloto do Porto vai estar aos comandos de um Acura NSX da classe GT3, preparado pela Meyer Shank Racing (MSR).

“Todos na equipa são talentosos e ambiciosos. Terminámos as 24 Horas de Daytona em segundo [lugar], mas estou apostado em subir um degrau. Para além disso, a MSR é a campeã em título e isso deixa-me ainda mais motivado. O Misha é um piloto experiente e acredito que os dois poderemos ser uma dupla muito competitiva durante a temporada”, concluiu Álvaro Parente.

A temporada de 2020 do campeonato norte-americano de resistência arranca com as 24 Horas de Daytona, de 22 a 26 de janeiro, estendendo-se até 10 de outubro, com a prova de Petit Le Mans, num total de dez corridas.