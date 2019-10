Ásia Piloto alemão Sebastian Vettel conquista ‘pole position’ no Grande Prémio do Japão Por

O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou hoje a ‘pole position’ no Grande Prémio de Fórmula 1 do Japão, 17.ª etapa da temporada, ao fazer o melhor tempo da qualificação.

No circuito de Suzuka, Vettel fez o tempo de 1m27,064s, seguido do monegasco e companheiro de equipa Charles Leclerc, com 1m27,293s.

Valtteri Bottas, da Finlândia, e o britânico Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, conquistaram o terceiro e quarto lugar, respetivamente.

A corrida está prevista para as 14:10 (06:10 em Lisboa).