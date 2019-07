Fórmula 1 Pierre Gasly “tem de fazer ‘reset’” segundo o líder da Red Bull Por

O contraste no seio da Red Bull foi gritante no Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, pois Max Verstappen regressou às vitórias enquanto Pierre Gasly rodou longe dos melhores.

Numa pista onde a equipa de Milton-Keynes corria ‘em casa’, pedia-se ao francês muito mais, sendo que os responsáveis da Red Bull Racing consideram que o problema é mental.

A dificuldade de Gasly em lidar com o RB15 é flagrante, e apesar de Christian Horner manter a confiança no gaulês diz também que o piloto de Rouen tem de fazer um “reset”, encontrando a solução para se aproximar do ritmo evidenciado pelo seu companheiro de equipa.

“De momento Pierre atravessa um período complicado. Fazemos tudo que está ao nosso alcance para o apoiar. Tem de fazer um ‘reset’. Sabemos do que ele é capaz. É preciso fazer com que faça a gestão na sua cabeça para voltar a andar aquilo que sabe”, diz o chefe da Red Bull Racing.

Horner concede que ter um companheiro de equipa tão forte não ajuda: “Claro que não ajuda quando se tem ao nosso lado um Max Verstappen que não deixa nada ao acaso no seu carro todos os fins de semana. Acreditamos sempre nele (Galsy) e fazemos com que exprima o seu talento”.

“Não temos intenção de mudar Pierre. Ele é o nosso piloto. Vamos trabalhar com ele para extrair o seu melhor”, acrescenta o líder da equipa de Milton-Keynes, ‘calando’ certos rumos de que Daniil Kvyat poderá ser chamado a um regresso caso o francês não melhore os seus resultados.