Pierre Gasly e Gabriele Tarquini experimentam as emoções do WRC

Cada vez mais as disciplinas do automobilismo se cruzam, e foi o caso agora de duas equipas do Campeonato do Mundo de Ralis que deram a oportunidade a dois ‘ases’ dos circuitos conhecerem as suas máquinas do WRC.

Enquanto a Citroën permitiu a Pierre Gasly, piloto da Red Bull Racing na Fórmula 1, conhecer ‘por dentro’ o C3 WRC com a ajuda do seu compatriota Sebastien Ogier, a Hyundai fez o mesmo com Gabriele Tarquini no i20 WRC auxiliado por Andreas Mikkelsen.

A ação da marca francesa – que ocorreu a dias do Grande Prémio de França de F1 – teve a ‘benção’ da Red Bull, o patrocinador comum à Citroën e à formação de Gasly, ‘passageiro’ por uns minutos do seu amigo Ogier.

Já Tarquini – que está a dias de nova prova do WTCR em Nurbugring – pôde perceber ‘in-loco’ as diferenças entre o seu Hyundai i30 N TCR e o i20 Coupé WRC num troço em pisos de terra da Sardenha, primeiro ao lado de Mikkelsen e depois ele a conduzir.

“Para ser honesto não estava muito confiante na terra. Para aprender a pilotar um carro destes neste terreno é preciso muito tempo de testes e eu não tive isso. Mas fiquei impressionado pela experiência com Andreas”, referenciou o piloto italiano mais tarde.