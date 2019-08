Fórmula 1 Pierre Gasly divide protagonismo com Lewis Hamilton nos primeiros treinos na Hungria Por

Pierre Gasly, em particular e Lewis Hamilton, estiveram em destaque no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1.

O francês Red Bull Racing foi o mais rápido na segunda sessão, realizada hoje de tarde sob chuva em Hungaroring. Já o Campeão do Mundo foi o mais veloz do dia, ao realizar na primeira sessão uma volta em 1m17,233s.

Hamilton foi mais de seis décimas mais rápido do que Gasly, superando por 0,165s Max Verstappen, que da parte da tarde também realizou o segundo registo, a 55 milésimas do seu companheiro de equipa, que no treino matinal não tinha ido além do quarto tempo.

Sebastian Vettel foi o terceiro mais veloz do dia, ao gastar mais 0,166s do que Lewis Hamilton e foi o melhor dos pilotos da Ferrari, num contraste com Charles Leclerc, autor do sexto registo, atrás de Kevin Magnussen, que foi o melhor dos ‘outros’ no mais rápido dos Haas.

Já Valtteri Bottas não conseguiu rodar no treino da manhã, pois a Mercedes foi obrigada a mudar a unidade de potência do W10 # 77. Isso fez com que o finlandês apenas rodasse em pista no treino da tarde, onde rubricou o quarto tempo da sessão, ainda assim acima de 1m18s. Algo natural numa altura em que a pista magiar se apresentou molhada, mas onde Valtteri procurou realizar acertos no seu carro e simular mesmo um ‘pit-stop’.

Nico Hulkenberg, no melhor dos Renault, e os pilotos da McLaren, Lando Norris e Carlos Sainz, também deram boas indicações na sessão mais rápida do dia, embora rodando também acima da ‘casa’ de 1m18s.