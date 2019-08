Fórmula 1 Pierre Gasly ainda ‘chocado’ com o seu retrocesso para a Toro Rosso Por

Pierre Gasly não escondeu o seu ‘choque’ pelo retrocesso para a Toro Rosso depois da Red Bull decidir substituí-lo por Alexander Albon.

Em pleno ‘paddock’ de Spa-Francorchamps, onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, o francês confessou a sua deceção e a forma como recebeu a notícia, ainda no decorrer da pausa de verão da disciplina.

“Foi um golpe que recebi de Helmut Marko pelas 8h42” da manhã em que participava numa ação promocional da Red Bull, confessou Gasly aos jornalistas presentes no traçado belga.

O piloto de Rouen insinuou que Marko – o grande guru do Red Bull Júnior Team – não ‘jogou limpo’ consigo: “Foi um choque e uma grande deceção. Contradizeu o que me tinha dito anteriormente em Budapeste. Tudo tinha sido claro e discutido”.

Pierre Gasly reconhece no entanto que cometeu alguns erros voluntários, mas também refere que toda a equipa é responsável “da falta de performance” na primeira metade da temporada. “Isso pertence ao passado e prefiro concentrar-me no presente e no futuro. Pouco importa que eu compreenda a decisão ou não. Isso não muda nada. Não vou desperdiçar a minha energia nisso”, reitera.

O francês prefere ‘virar a página’ e pensar no que aí vem: “A única coisa que me importa é ter boas prestações nas nove corridas que estão pela frente. Vou dar o meu melhor com a Toro Rosso”.