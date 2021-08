Nas Notícias Picada de melga ou picada de mosquito: Saiba como a prevenir e tratar Por

Saiba como tratar as picadas de melga e as picadas de mosquito e o que pode fazer para as prevenir.

O tempo quente torna mais ativos os mosquitos e as melgas, que para além de zumbirem à nossa volta (o que se torna muito irritante quando se quer dormir) parecem estar sempre à espreita da oportunidade para nos picarem.

As picadas de melgas e de mosquitos não causam grandes danos à saúde, mas podem provocar alguma dor. Em casos raros, é possível que seja necessária assistência médica.

No entanto, a consequência mais comum é uma irritação na pele que dá vontade de coçar e coçar… Porém, coçar a zona ferida é exatamente aquilo que não deve fazer!

Para além de correr o risco de provocar uma infeção, coçar pode aumentar o prurido, o que só fará aumentar a vontade de… coçar.

Como tratar as picadas de mosquito e as picadas de melga?

A primeira medida a tomar para tratar uma picada de mosquito ou de melga e aliviar os sintomas é limpar e desinfetar o local onde o inseto picou.

De seguida, coloque gelo embrulhado num pano (nunca aplique gelo diretamente na pele!) ou uma compressa embebida em água fria na zona do inchaço, para diminuir o edema. E lembre-se que poderão ser necessários alguns dias para que o inchaço desapareça.

Para acelerar o tratamento, pode recorrer a uma pomada específica para este tipo de picadas, ou um anti-histamínico.

Se os sintomas forem mais graves do que um edema ou se o inchaço não diminuir com o tempo, deverá procurar acompanhamento médico.

No caso de haver indícios de alergia, como dificuldades em respirar ou inchaço na garganta, boca ou língua, deverá ligar de imediato para o 112 ou 808 24 24 24.

Como prevenir as picadas de melgas e de mosquitos?

Há algumas medidas que se podem tomar para minorar o risco de sermos picados por melgas ou mosquitos, em particular ao final da tarde e à noite, alturas em que estes insetos se mostram mais ativos.

Comece por reduzir a quantidade de pele exposta, usando roupa com mangas compridas, calças e calçado fechado.

Se for caminhar em zonas com vegetação que possa ‘esconder’ insetos, ponha as meias por cima das calças. Evite passar por água estagnada, que os mosquitos adoram.

Evite cheiros fortes (em desodorizantes ou perfumes, por exemplo) e cores brilhantes, pois atraem os insetos. Pode também usar repelentes, havendo vários para aplicar diretamente na pele.

Há também vários tipos de velas e óleos essenciais à base de produtos que afastam os insetos, como citronela e lavanda.