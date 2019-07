PIB em Cabo Verde aumentou 5,2% no primeiro trimestre deste ano

O Produto Interno Bruto (PIB) em Cabo Verde aumentou 5,2 por cento no primeiro trimestre deste ano, uma subida para a qual contribuíram as despesas do consumo final e as exportações, segundo o Instituto Nacional de Estatística cabo-verdiano.

Em relação ao trimestre anterior (quarto trimestre de 2018), o PIB diminuiu três pontos percentuais.

De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais, elaboradas pelo INECV, o consumo final subiu 8,8 por cento no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O consumo privado aumentou 5,3 por cento, em termos reais, no primeiro trimestre de 2019, o que traduziu uma aceleração face ao crescimento de 3,8 por cento observado no quarto trimestre de 2018”, lê-se na nota do Instituto.

Em relação ao consumo público, apresentou uma taxa de variação homóloga de 20,8 por cento.

O investimento registou uma variação homóloga negativa no período em análise: menos 11,4 por cento em volume.

Sobre as exportações e importações, o INECV indica que aumentaram 8 por cento e 2,1 por cento em volume, respetivamente.

Em volume, as exportações de bens e serviços registaram uma variação homóloga de 8 por cento (7,4 por cento no trimestre anterior).

Por seu lado, a importações de bens e serviços aumentaram, em termos homólogos, 2,1 por cento no primeiro trimestre do ano.

Do lado da oferta, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 5,3 por cento e os impostos líquidos de subsídios em 5,2 por cento.

O INECV refere ainda que a taxa de crescimento prevista para o ano de 2018 foi revista, passando de 5,5 por cento a 5,1 por cento.