África PIB de Moçambique cresce 3,2 por cento no terceiro trimestre face a 2017 Por

O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique anunciou hoje que Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano, a preços de mercado, apresentou uma variação positiva de 3,2 por cento no terceiro trimestre de 2018, comparado com o mesmo período do ano anterior.

O PIB alcançou um valor acumulado de 3,3 por cento entre janeiro e setembro deste ano.

“O desempenho da atividade económica no terceiro trimestre de 2018 é atribuído em primeiro lugar ao setor primário que cresceu 6,3 por cento”, anuncia o boletim de Contas Nacionais do terceiro trimestre.

O destaque é dado para o ramo da indústria de extração mineira, com um crescimento de com 15,4 por cento.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB tinha registado um crescimento acumulado de 3,2 por cento, depois de um crescimento de 3,3 por cento no conjunto dos dois primeiros trimestres (entre janeiro e junho).

Com um trimestre pela frente, os números ficam aquém das previsões anuais do executivo para 2018.

O Governo moçambicano tinha previsto no início do ano que a economia deveria crescer 5,3 por cento em 2018, meta que foi revista em baixa pelo Ministério da Economia e Finanças no início de outubro para 4,1 por cento.

O Banco Mundial prevê que a economia de Moçambique cresça 3,3 por cento este ano, enquanto que o Fundo Monetário Internacional aponta para 3,5 por cento.

O PIB moçambicano cresceu 3,8 por cento em 2016 e 3,7 por cento em 2017.