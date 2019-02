Fórmula 1 Phillip Morris pouco preocupada com investigação a publicidade subliminar Por

A tabaqueira Phillip Morris não se mostra preocupada com a investigação iniciada por autoridades australianas à campanha Mission Winnow, lançada no ano passado com a Ferrari no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1.

Segundo o Departamento de Saúde australiano há suspeitas de que se trate de publicidade subliminar a tabaco por parte do grupo norte-americano, que para o efeito criou um logo de chevron invertido para acompanhar os dizeres Mission Winnow nos monolugares de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Há várias décadas que a publicidade a tabaco é proibida na Fórmula 1, e a autoridade australiana que gere a comunicação e media da Austrália também lançou uma investigação separada ao caso.

Reagindo às duas investigações a Phillip Morris, por intermédio do seu diretor internacional de comunicação, Tommaso di Giovanni, disse que a sua empresa cumpre as leis de publicidade a tabaco e diz que discutiu já o assunto com os promotores do Grande Prémio da Austrália.

“A iniciativa e os símbolos e logos utilizados pela decoração Misson Winnow na Scuderia Ferrari e o seu website cumprem a lei e aplicam-se a todas as nossas atividades na Austrália e no estado de Vitória (Melbourne, onde se disputa a corrida”, afirmou Di Giovanni.