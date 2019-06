Apresentações/Novidades Peugeot desvenda o próximo 2008 Por

A Peugeot acaba de revelar a próxima geração do seu 2008. Um visual agressivo, linhas compactas e esculpidas caracterizam novo SUV da marca do leão.

Este lançamento implica, para além da nova imagem, algumas das tecnologias mais recentes implementadas pela casa de Sochaux, e também será servido por vários tipos de energia; elétrica, gasolina e diesel..

O novo 2008 ostenta uma grelha vertical (na corda da carroçaria nas versões elétricas), capô esculpido e luzes diurnas LED numa posição inferior às óticas, chamando a atenção as formas dos painéis, com diversas linhas triangulares, sublinhando-se a linha de cintura elevada e uma face posterior que integra grupos óticos interligados por uma faixa preta.

O tejadilho bicolor em preto Black Diamond e o pilar posterior com inserções em serigrafia nas versões GT Line e GT são parte integrante do conjunto.

As cores escolhidas também são impactantes, e vão do Vermelho Elixir ao Laranja Fusion, passando pelo Azul Vertigo, e combinam com decorações originais do interior, bem como materiais nobres.

A habitabilidade dos bancos traseiros é otimizada pelo comprimento deste SUV (4,30 metros) e pela sua distância entre eixos de 2,60 m. A bagageira também é generosa ostentando um volume de 434 litros. A modularidade é assegurada por um piso duplo (duas posições), consoante as versões, que oferece um piso quase 100% plano após o rebatimento dos bancos traseiros.

Os ocupantes passam a contar com um Peugeot i-Cockpit que oferece um grande ‘touchscreen’ HD, bem como um inovador cluster de instrumentos 3D ‘head-up display’. Acessíveis e intuitivos estes dispositivos são já um item obrigatório para os utilizadores, com a novidade do 3D – que é uma estreia mundial no segmente – a permitir projetar informações em forma de holograma.

Consoante as versões, o ‘touchscreen’ pode ter até 10 polegadas, sendo comandado por atalhos tácteis colocados junto aos Toggle Switches. Para além das entradas USB e da conectividade com smartphone, as viagens no novo Peugeot 2008 são otimizadas com a navegação 3D conectada TomTom Traffic. O condutor será informado das zonas de risco e dos pontos de interesse nas proximidades, podendo recorrer ao sistema atualizado de comandos por voz.

Os melómanos mais exigentes não foram esquecidos, e poderão desfrutar das mais recentes soluções em termos de qualidade áudio a bordo. Desenvolvido em parceria com a FOCAL, servido por 10 altifalantes, 4 tweeters com cone invertido em alumínio, 4 woofers de 165 mm em polyglass, 1 via central em polyglass, e um subwoofer com tripla bobina Power-Flower. Estes altifalantes estão associados a um amplificador com 12 vias (canais) de 515 W, oferecendo um ambiente musical detalhado e dinâmico.

O novo 2008 também usufrui de alguns ‘mimos’ em termos de condução, como o comando da caixa de velocidades EAT8, que é 100% elétrico – ‘shift and park by wire’ . O comando da caixa é complementado por patilhas no volante para que o condutor assuma rapidamente o controlo, se assim o desejar.

Mas também não faltam o Drive Assist, que inicia a via da condução semiautónoma, e que combina a ajuda à manutenção ativa da posição dentro da faixa de rodagem, associada ao ‘Lane Positionning’, cabendo ao condutor escolher a posição na via.

Do ‘pacote’ também faz parte o regulador de velocidade adaptativo com função Stop & Go com a caixa automática EAT8, o Park Assist, a travagem automática de emergência de última geração, o alerta ativo de transposição involuntária de faixa (ou do limite), o alerta de atenção ao condutor, a comutação automática das luzes de circulação, o reconhecimento alargado de sinais de trânsito (sentido proibido, stop), com recomendação para os sinais de velocidade, a vigilância de ângulo morto, e o travão de estacionamento elétrico.

Elétrica é também a versão E-2008, servida por um motor com uma potência de 100 kW (136 CV) e um binário de 260 Nm, disponíveis de imediato, garante um enorme prazer de utilização no dia-a-dia, em todas as situações. A bateria de grande capacidade de 50kWh garante uma autonomia que pode chegar aos 310 km, segundo a nova norma WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Esta bateria tem uma garantia de 8 anos ou 160.000 km para 70% da sua capacidade de carga.

Os tempos de carregamento variam em função das potências disponíveis:16h00 para uma carga completa com uma tomada Green Up Legrand através de um cabo de recarga fornecido para o efeito, entre 5h5 e 8h00 para uma carga completa com uma WallBox (trifásica de 11 kW ou monofásica de 7,4 kW), 30 minutos para recuperar 80% da bateria através de um carregador público de 100 kW; a regulação térmica da bateria permite utilizar este tipo de carregadores.

Está também disponível a carga diferida programável: a partir do ecrã de navegação ou a partir de um smartphone com a app MyPeugeot. Este último sistema também permite iniciar ou parar a carga a qualquer momento, assim como consultar o estado da carga à distância.