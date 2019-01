Apresentações/Novidades Peugeot com os melhores resultados dos últimos 15 anos em Portugal Por

A Peugeot alcançou em Portugal os seus melhores resultados comerciais dos últimos 15 anos em 2018.

No mercado nacional a marca do leão logrou no ano passado uma quota superior a 11%, quase triplicando o crescimento do próprio setor no nosso país.

Os resultados conseguidos pela Peugeot no nosso país devem-se em grande parte ao equilíbrio das vendas de todos os modelos da marca e para uma das posições cimeiras no crescente e popular segmento dos SUV, onde se destacam o 2008, o 3008 e o 5008.

Já no domínio dos veículos comerciais ligeiros (VCL), o primeiro lugar vai para o Peugeot Partner, modelo produzido em Mangualde e que foi líder de mercado no seu segmento em 2018.

O ano passado foi de sucessos para a marca de Sochaux, que conseguiu matricular em Portugal 29.662 viaturas. O que face aos 12 meses anteriores significou uma evolução de 7,7%. Um resultado significativo num mercado que apenas cresceu 2,7%.

Em termos de automóveis de passageiros a Peugeot comercializou no nosso paós 22.980 viaturas. Um crescimento sustentado de 8,9% face aos mesmos 12 meses de 2017, e também aqui mais do que triplicando o crescimento do mercado (2,8%). Nesta variante a marca francesa fechou o ano com uma quota de 10,1%, mais 0,6 pontos percentuais que no ano anterior.

No caso específico dos SUV – com o 2008, 3008 e 5008 – a Peugeot comercializou um total de 9.858 unidades em 2018, enquanto nos VCL registou 6.682 unidades vendidas. Neste particular cresceu 3,6% e garantiu uma quota de 17%.