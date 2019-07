Motores Petter e Oliver Solberg disputam o Rali da Grã-Bretanha Por

Petter Solberg e o seu filho, Oliver, a nova sensação do Campeonato da Europa de Ralis, vão alinhar no Rali de Gales Grã-Bretanha.

O triplo campeão do Mundo irá concluir a sua carreira de piloto profissional aos comandos de um Volkswagen Polo GTi R5, carro idêntico ao que Oliver Solberg também tripulará na prova britânica do WRC, que se disputa entre 3 e 6 de outubro.

Será uma espécie de passagem de testemunho entre duas gerações da família Solberg, e um momento muito especial para Petter, conhecido no ‘Mundial’ de ralis pela alcunha de ‘Hollywood’, sendo que para Oliver a estreia no WRC vai acontecer aos 17 anos, idade com a qual triunfou recentemente no Rali da Estónia.

“O Rali Gales Grã-Bretanha sempre foi uma prova muito particular para mim, e é fantástico poder regressar para concluir a minha carreira”, refere Petter Solberg, que venceu a prova por quatro vezes e participou em 15 edições.

O norueguês lembra outro motivo pelo qual a prova britânica é especial: “Foi ali que consegui a minha primeira vitória no WRC e onde consegui o meu primeiro título um ano mais tarde. O meu co-piloto Phil (Mills) vive na zona. É igualmente a primeira vez que competirei no WRC com o meu filho Oliver. É um momento forte para a família Solberg”.

E é mesmo um momento especial para a família do campeão norueguês, pois é casado com uma antiga navegadora sueca de ralis, Pernilla Viberg, que do lado de fora também vai ‘sofrer’ pelo filho Oliver, para quem a estreia no WRC2 é motivo de orgulho e também de alguma pressão.

“Guardo tantas recordações do meu pai correr ali e vencer. Fiz testes na especial de Sweet Lamb este ano e muita coisa me ficou na retina depois de ver uma série de vídeos e filmagens na televisão. Também me treinei em jogos de computador. Quero apenas aproveitar e adquirir experiência. Não sei se conseguirei batê-lo (o pai), mas será a primeira vez que poderei esperar por ele no final de cada especial”, declarou o jovem Oliver Solberg.