Peter Hickman parte da ‘pole’ para o GP de Macau em motos

Peter Hickman vai partir da ‘pole-position’ para o 53º Grande Prémio de Macau em motos, depois de ter conseguido uma volta ao Circuito da Guia em 2m25,100s na primeira qualificação.

O britânico da MGM by Brathams não conseguiu tirar o mesmo rendimento da sua BMW na segunda qualificação onde foi batido pelo seu companheiro de equipa Michael Rutter.

No entanto Rutter foi 1,282s mais lento do que a marca conseguida por Hickmann no primeiro treino, e por isso vai largar para a corrida de amanhã do segundo lugar da grelha de partida.

O terceiro mais rápido foi o australiano David Johnson, em Ducati, que foi o segundo mais rápido na segunda qualificação, pertencendo a quarta marca ao seu companheiro de equipa na Tak Chun Group by PBM, John McGuiness.

O top cinco é completado pelo também britânico Lee Johnson, em BMW, que rodou já acima dos 2m26s a mais de um segundo de Peter Hickman, com o austríaco Horst Saiger a ser o melhor representante da Yamaha, na sexta posição.

Já o português André Pires, que alinha aos comandos de uma Yamaha R1 da Beauty Machines, efetuou o 21º tempo, com uma volta em 2m32,659s.

Resultado da qualificação

1º Peter Hickman (BMW) 2m25,100s

2º Michael Rutter (Honda) 2m25,382s

3º David Johnson (Ducati) 2m26,093s

4º John McGuiness (Ducati) 2m26,252s

5º Lee Johnson (BMW) 2m27,101s

6º Horst Saiger (Yamaha) 2m27,657s

7º Emo Kostamo (BMW) 2m28,249s

8º Gary Johnson (BMW) 2m28,548s

9º Philip Crowe (BMW) 2m28,649s

10º Ian Hutchinson (BMW) 2m29,155s