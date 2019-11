Perspetiva de acordo comercial anima de novo Wall Street

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, animada de novo pela perspetiva de Estados Unidos e China chegarem em breve a um acordo para pôr fim ao conflito comercial.

Às 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones ganhava 0,38 por cento para 27.887,78 pontos e o Nasdaq subia 0,45 por cento para 8.517,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,41 por cento para 3.109,21 pontos.

As empresas de tecnologia e as do setor da saúde eram as que mais subiam.

O otimismo de hoje surge na sequência de declarações na quinta-feira à noite do conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, dando conta de progressos nas negociações entre Washington e Pequim.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão anterior sem uma tendência definida e com variações mínimas. O Dow Jones cedeu 0,01 por cento e o Nasdaq perdeu 0,04 por cento, mas o S&P 500 avançou 0,08 por cento, fixando um novo recorde.