Nas Notícias Perito avisa que “já é tarde” para a imunidade antes da segunda vaga da covid-19 Por

O infeciologista Jaime Nina considerou que “já é tarde” para se ganhar imunidade à covid-19 antes da chegada da segunda vaga da doença a Portugal.

Em entrevista ao Correio da Manhã, o especialista lembrou que o verão está quase a chegar, pelo que as doenças respiratórias “desaparecem”, tornando virtualmente impossível que se ganhe uma imunidade para a maioria da população.

“Espero que pensem no que vão fazer, mas não estou otimista”, reforçou.

A situação portuguesa afasta-se assim do exemplo da Suécia, com o principal infeciologista do país, Anders Tegnell, a acreditar que a imunidade de grupo poderá ser alcançada já durante este mês de maio.

No entanto, a Suécia, que tem uma população ligeiramente superior a 10 milhões, tal como Portugal, regista cerca do dobro das mortes por covid-19 face ao nosso país.

O caso sueco tem sido acompanhado a nível internacional por se tratar de uma resposta mais ‘relaxada’, apostando na proteção dos idosos e ‘deixando’ que o resto das pessoas seja eventualmente infetado para se criar uma imunidade de grupo.

De acordo com um estudo realizado na Coreia do Sul, quem já foi infetado ganha imunidade.