Peregrinação a Fátima começa hoje sem peregrinos, pela primeira vez na história

A peregrinação a Fátima começa nesta terça-feira, sem peregrinos, em virtude da pandemia. Será a primeira vez que a celebração ocorre sem fiéis.

Entre hoje e amanhã, decorre a celebração do 13 de maio, com uma peregrinação inédita, sem peregrinos no Santuário de Fátima, por determinação do Governo, como forma de prevenir a propagação da covid-19.

A partir das 21h00 desta terça-feira, iniciam-se as celebrações, apenas com elementos implicados na organização.

Depois da oração do rosário, decorre a Procissão de Velas, num trajeto reduzido.

Para amanhã, dia 13 de maio, está marcada a oração do rosário (09h00), na Capelinha das Aparições.

O cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, presidirá a uma missa, antes da Procissão do Adeus, que encerra as celebrações.

A GNR está no local, desde sábado, a proibir o acesso de peregrinos ao local.