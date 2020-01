Motociclismo “Perdemos um dos nossos melhores pilotos” diz o presidente da Federação de Motociclismo Por

À imagem de Jorge Viegas, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), também o dirigente da congénere portuguesa reagiu à morte de Paulo Gonçalves na sétima etapa do 42º Rali Dakar.

Manuel Marinheiro considerou que o desaparecimento do piloto de Esposende é uma perda para a modalidade, pois “perdemos um dos nossos melhores pilotos”.

Infelizmente, o acidente ocorrido ao km 276 da especial da tirada que ligou Riade e Wadi Al Dawasir acabou por ser fatal para o piloto português da Hero Motorsports, pois ‘Speedy’ não resistiu aos ferimentos sofridos, falecendo apesar de ter sido transportado para o hospital de Layla (Arábia Saudita).

O presidente de Federação de Motociclismo de Portuhal (FMP) não esquece o currículo de Paulo Gonçalves, mas não deixa também de destacar a sua estatura como pessoa e o fator solidário já sublinhado por Jorge Viegas.

“Infelizmente perdemos hoje um dos nossos melhores pilotos, e, acima de tudo, um excelente homem. Apresento as minhas sentidas condolências e solidariedade à mulher, filhos e restante família e amigos do Paulo”, começou por dizer Manuel Marinheiro.

O dirigente da FMP lembra a pessoa que foi o piloto de Esposende: “O Paulo deixa-nos uma profunda saudade mas também o maior exemplo de um piloto de excelência, com o maior número de títulos de campeão nacional e internacional, em várias modalidades do motociclismo, e com o respeito e admiração de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer”.

“Até sempre Paulo e muito obrigado pela tua amizade e pela tua paixão pelo motociclismo”, acrescenta Manuel Marinheiro, não esquecendo que para além dos cetros nacional conquistados, Paulo Gonçalves foi campeão do mundo de todo-o-terreno em 2013, venceu a sua primeira etapa do Rali Dakar em 2011 e foi segundo na prova em 2015, tendo-a disputado por 13 vezes e sendo um dos poucos pilotos que competiu no ‘Dakar’ em três continentes – África, América do Sul e Ásia.