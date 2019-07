Nas Notícias Pequena subida da temperatura na previsão para domingo Por

A previsão meteorológica para este domingo, dia 14 de julho, mostra uma pequena subida da temperatura máxima no território continental. Para as ilhas dos Açores e Madeira, é esperada a possibilidade de ocorrência de aguaceiros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã. Durante a tarde, é antecipado um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior norte e centro.

As temperaturas deverão registar uma ligeira subida, mas o especialista Ricardo Tavares alerta, ainda assim, para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas zonas do interior norte e centro.

Para o Porto, a previsão é de 25 graus de máxima e 17 de mínima, enquanto em Lisboa os termómetros devem oscilar entre os 31 e os 19 graus.

Évora deverá ser a zona mais quente do país, com uma temperatura máxima de 35 graus.

Em relação aos arquipélagos dos Açores e Madeira, o IPMA antecipa um domingo com períodos de céu nublado com boas abertas e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros.

As temperaturas deverão variar entre os 26 e os 19 graus em Ponta Delgada e os 27 e 21 no Funchal.