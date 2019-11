Pepetela e quatro escritores portugueses entre os finalistas do prémio Oceanos

O escritor angolano Pepetela e quatro autores portugueses estão entre os 10 finalistas do Oceanos – Prémio de Literatura em Língua Portuguesa, organizado pelo Itaú Cultural, no Brasil.

Pepetela, pseudónimo do angolano Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, é finalista com o romance “Sua Excelência, de Corpo Presente”.

Já os portugueses que estão na final do concurso são Dulce Maria Cardoso com o romance “Eliete”, João Tordo com “Ensina-me a Voar Sobre os Telhados”, Djaimilia Pereira de Almeida com “Luanda, Lisboa, Paraíso”, e José Gardeazabal, autor de “Meio Homem Metade Baleia”.

Os outros cinco autores selecionados são os brasileiros Gustavo Pacheco, autor do livro de contos “Alguns Humanos”, e os romancistas Cristovão Tezza com “A Tirania do Amor”, Mauricio Lyrio com “O Imortal”, Nei Lopes com “O Preto que Falava Iídiche” e Nara Vidal, autora de “Sorte”.

Os 10 finalistas foram escolhidos por um júri composto pelos críticos literários Eliane Robert Morais e Ítalo Moriconi, e as escritoras Maria Esther Maciel e Veronica Stigger, do Brasil.

Também fizeram parte do júri a jornalista Ana Sousa Dias, o poeta Daniel Jonas e o crítico literário Manuel Frias Martins, de Portugal, e o crítico literário Francisco Noa, de Moçambique.

Para justificar a escolha, o júri referiu que as obras selecionadas destacam-se pela capacidade de associar a qualidade literária às questões contemporâneas em narrativas que tratam de temas como a desterritorialização, a inquietação existencial e a sexualidade.

O prémio Oceanos teve a participação de 1.467 concorrentes com obras lançadas por 314 editoras de 10 países.

Em 2019, a curadoria do prémio Oceanos está a cargo da linguista cabo-verdiana Adelaide Monteiro, da jornalista portuguesa Isabel Lucas, e da gestora cultural Selma Caetano e do jornalista Manuel da Costa Pinto, ambos do Brasil.

O valor total dos prémios é de 250 mil reais (56 mil euros), verba que será dividida por três escritores.

O livro vencedor receberá 120 mil reais (27 mil euros), o segundo classificado 80 mil reais (18 mil euros) e o terceiro 50 mil reais (11 mil euros), concorrendo entre si obras de diferentes géneros literários.

Os vencedores serão anunciados no dia 05 de dezembro, na cidade brasileira de São Paulo.

O Prémio Oceanos conta com os patrocínios do Banco Itaú, da República de Portugal (através do Fundo de Fomento Cultural do Ministério da Cultura), da CPFL Energia e tem o apoio do Instituto Itaú Cultural.