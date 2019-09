Pepe e Marega na comitiva FC Porto para deslocação a Portimão

O defesa Pepe e o avançado Marega integraram hoje a comitiva do FC Porto para o jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, no reduto do Portimonense, após terem treinado de forma condicionada durante a semana.

O médio Romário Baró, que na sexta-feira efetuou treino integrado, e o avançado Zé Luís, que realizou apenas tratamento e recuperação no ginásio, também viajam para Portimão.

Nas escolhas do treinador Sérgio Conceição, o médio Sérgio Oliveira, lesionado, não faz parte do grupo que viaja para o Algarve, assim como os defesas Tomás Esteves e Renzo Saravia, o médio Loum e o avançado Aboubakar, todos por opção.

O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, em igualdade pontual com o Benfica, ambos com nove pontos, a um do líder Famalicão, defronta o Portimonense, 13.º, com quatro, no domingo, no Estádio Municipal de Portimão, pelas 18:00, em encontro da quinta jornada.

Lista dos 21 jogadores que integraram a comitiva do FC Porto:

– Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

– Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Alex Telles, Manafá e Mbemba.

– Médios: Danilo, Bruno Costa, Luis Díaz, Romário Baró, Nakajima e Uribe.

– Avançados: Marega, Corona, Zé Luís, Otávio, Soares e Fábio Silva.