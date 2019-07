Pepe continua a treinar de forma condicionada no FC Porto

O internacional português Pepe voltou hoje a integrar de forma condicionada os trabalhos de pré-temporada de futebol do plantel principal do FC Porto, ao contrário de Mbaye, que contraiu uma contusão na perna esquerda.

No centro de treinos do Olival, o treinador Sérgio Conceição teve Pepe novamente no relvado, mas viu o também defesa Mouhamed Mbaye lesionar-se na perna esquerda.

De resto, o avançado André Pereira continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o central Osório e o extremo Corona realizaram gestão especifica de esforço. O guarda-redes João Costa, da equipa B, também integrou o treino.

No sábado, os ‘dragões’ regressam ao trabalho pelas 09:30.