Pepe aponta Portugal como “candidato mas não favorito” na Liga das Nações

O defesa central Pepe considerou hoje que a seleção portuguesa de futebol é “candidata, mas não favorita” à conquista da Liga dos Nações de futebol, que se disputa em Portugal, entre quarta e domingo.

Na antevisão à prova, antes do primeiro treino que a equipa lusa efetuou na cidade do Porto, onde vai defrontar a Suíça, nas meias-finais, na quarta-feira, o experiente jogador vincou a ambição nacional nesta prova.

“Somos candidatos, pois temos a ambição de querer sempre mais, mas favoritismo não vejo dessa forma. São quatro equipas de muita qualidade que estão nesta competição e temos de respeitar os adversários, mas vamos fazer tudo para ganhar. É importante para nós, para o país, e para os adeptos”, disse Pepe.

Questionado sobre o incidente dos insultos ao jogador do Benfica João Félix, na chegada, este domingo, da comitiva lusa ao norte do país, Pepe desvalorizou o assunto, e garantiu que o ambiente no grupo “é espetacular”.

“Quando [há alguns anos] cheguei à seleção notava-se um pouco o que era o Norte e o Sul. Mas agora no nosso grupo de trabalho não há isso. Independente dos clubes que representamos, estamos a defender o país. O ambiente está espetacular”, vincou o defesa do FC Porto.

Nessa perspetiva, Pepe disse acreditar que “todos os adeptos vão apoiar a seleção” na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

“Esse apoio, que sentimos de Norte a Sul, é muito importante para nós os jogadores. Sentimos que somos bem recebidos em todo o lado. E mesmo quando não conseguimos vencer, porque acontece, as pessoas apoiam-nos, o que agradecemos muito”, afirmou.

A nível desportivo, e sobre as escolhas do selecionador Fernando Santos para o eixo da defesa, Pepe considerou que o grupo de trabalho tem várias alternativas de qualidade para a posição.

“Quem decide é o ‘mister’ e quem for escolhido tenho a certeza que vai corresponder para que possamos sair vitoriosos neste jogo”, antecipou.

Sobre o facto de não ter havido jogos de preparação para esta competição, Pepe lembrou que “houve pouco tempo” para os jogadores passarem dos compromissos dos clubes para os trabalhos da seleção.

“Eu, por exemplo, estive na final da Taça de Portugal, Foram poucos dias para descansar, tive de mudar o ‘chip’ de uma competição e outra. Mas, neste momento, estamos a defender o nosso país, e não temos de nos desculpar por isso. Temos qualidade suficiente para na quarta feira desempenhar o nosso futebol”, assumiu o defesa dos ‘dragões’.

Voltando às expectativas para esta competição, Pepe referiu que “os portugueses estão habituados uma seleção trabalhadora, humilde dentro de campo e que respeita os adversários”, mas também prometeu uma equipa ambiciosa.

“Temos uma grande ambição de voltar a dar uma alegria ao nosso povo. Não sentimos mais responsabilidade do que em outras competições, e estamos orgulhosos de vestir esta camisola. Vamos procurar fazer o nosso trabalho para sairmos todos contentes”, vincou o experiente defesa central.

Portugal estreia-se na ‘final four’ frente à Suíça, na quarta-feira, às 19:45, sob arbitragem do alemão Felix Brych.

Na outras meia-final da prova, Inglaterra e Holanda defrontam-se quinta-feira, em Guimarães.