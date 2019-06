Motores Penalização dita o vencedor das 24 Horas de Nurbugring Por

Drama, drama e mais drama. Afinal a ‘receita’ habitual para as 24 Horas de Nurburgring. E este ano não foi exceção, com o vencedor e decidir-se por uma penalização.

Quando tudo apontava já para uma vitória do Porsche 911 GT3-R # 911 da Manthey Racing – que esteve 14 horas na liderança – eis que se dá um ‘golpe de teatro’; 5m32s de paragem forçada nas boxes.

Laurens Vanthoor não respeitou o limite de velocidade numa das muitas zonas neutralizadas com bandeiras amarelas – devido aos muitos acidentes que se produzem no extenso traçado do Nordeschelife – e com isso o Porsche amarelo que o belga dividiu com Kevin Estre, Earl Bamber e Michael Christensen caiu para a segunda posição em que viria a terminar.

Pierre Kaffer, Frank Stippler, Frederic Vervisch e Dries Vanthoor estavam no sítio certo e na altura certa herdaram o comando e com isso levaram o Audi R8 LMS # 4 da Phoenix Racing a uma vitória que já parecia improvável. Para Kaffer, Vervisch e Dries foi o primeiro êxito no Nordeschleife, enquanto que para Stippler se tratou do terceiro triunfo no ‘Inferno Verde’.

Ao último lugar do pódio acabariam por subir Maxi Buhk, Hubert Haupt, Tomas Jager e Luca Stolz, no melhor dos Mercedes AMG presentes na prova. Uma formação que beneficiou, e muito, de azares alheios, nomeadamente o Audi R8 LMS de Kelvin Van der Linde, quando sofreu um furo.

Já o Mercedes AMG GT3 # 2, que Maro Engel tinha colocado na ‘pole position’- que o alemão dividia com os seus compatriotas Max Gotz, Christian Hohenadel e Lance David Arnold e com o italiano Raffaele Marciello – acabaria por abandonar na manhã de domingo, quando rodava na segunda posição.

Em baixo um pequeno resumo da prova, onde Tiago Monteiro saiu vencedor na categoria TCR.